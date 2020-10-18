Ломаченко прокоментував поразку від Лопеса

Ексчемпіон світу за версіями WBC, WBA Super і WBO українець Василь Ломаченко дав коментар після своєї несподіваної поразки новоспеченому абсолютному чемпіонуі світу в легкій вазі Теофімо Лопесу.

Ломаченко, який програв американцю одноголосним рішенням суддів, вважає, що поєдинок складався на його користь, передає Укрінформ.

"Чесно кажучи, я думав, що половина поєдинку була рівною. Може, він десь вигравав на 1-2 раунди, але у другій половині я включився. В принципі, я вважаю, що забрав другу половину бою. Я хочу приїхати додому і переглянути поєдинок, але я не згоден з рішенням. Я думав, що виграю, але результат є результат. Я з ним сперечатися зараз не збираюся. Я поговорю зі своїм промоутером і менеджером. Ми все обговоримо і вирішимо, що робити далі", - сказав Ломаченко в коментарі після бою.

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Як повідомлялося, що Ломаченко програв Лопесу одноголосним рішенням суддів за підсумками 12 раундів бою.

Для 32-річного українця це лише друга поразка в кар'єрі при 14 перемогах. Лопес здобув 15-ту перемогу і не зазнав жодної поразки.

Фото: @trboxing / Twitter.