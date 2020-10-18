Ломаченко програв Лопесу і втратив усі чемпіонські пояси

Теофімо Лопес – абсолютний чемпіон світу у легкій вазі.

Українець Василь Ломаченко програв американцю Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів, повідомляє Укрінформ.

В ніч на 18 жовтня 2020 року на арені MGM Grand в Лас-Вегасі відбувся вечір боксу від Top Rank. В головному бою вечора Ломаченко програв Лопесу одноголосним рішенням суддів: 119-109, 117-111, 116-112.

Василь втратив свої пояси WBA Super, WBC Franchise і WBO. Лопес став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

Нагадаємо, що в контракті на бій не була прописала опція про реванш.

Фото: twitter.com/trboxing