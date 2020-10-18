Ломаченко програв Лопесу і втратив усі чемпіонські пояси
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Укрінформ
Теофімо Лопес – абсолютний чемпіон світу у легкій вазі.
Українець Василь Ломаченко програв американцю Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів, повідомляє Укрінформ.
В ніч на 18 жовтня 2020 року на арені MGM Grand в Лас-Вегасі відбувся вечір боксу від Top Rank. В головному бою вечора Ломаченко програв Лопесу одноголосним рішенням суддів: 119-109, 117-111, 116-112.
Василь втратив свої пояси WBA Super, WBC Franchise і WBO. Лопес став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.
Нагадаємо, що в контракті на бій не була прописала опція про реванш.
Фото: twitter.com/trboxing