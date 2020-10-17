Ломаченко - Лопес. Текстова трансляція

Онлайн-трансляція боксерського поєдинку за титул абсолютного чемпіонат світу у легкій вазі.

Ще раз нагадаємо, як відбувалось зважування перед боєм і як пройшла дуель поглядів.

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В ніч з 17 на 18 жовтня 2020 року на арені MGM Grand в Лас-Вегасі відбудеться вечір боксу від Top Rank.

У головному поєдинку зустрінуться українець Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) і американець Теофімо Лопес (15-0, 12 КО). Це бій за усі головні чемпіонські пояси у легкій вазі – WBA Super, WBC Franchise, WBO і IBF.

Офіційно бій проходитиме без глядачів. Виняток зроблять лише для друзів та родичів боксерів.

Перед боєм відбулася традиційна процедура зважування. Суперники показали однаково вагу: Василь Ломаченко - 61,2 кг, Теофімо Лопес - 61,2 кг.

Початок основного бою - о 05:00.

Трансляцію можна подивитися по платній підписці на ESPN + або MEGOGO.