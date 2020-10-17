«Барселона» поступилася «Гетафе» в матчі Ла Ліги
Укрінформ
Суперник «Динамо» в ЛЧ зазнав першої поразки в чемпіонаті.
В матчі 6-го туру чемпіонат Іспанії (Ла Ліги) «Барселона» в гостях програла «Гетафе» 0:1, повідомляє Укрінформ.
Команда Рональда Кумана зазнала несподіваної поразки в чемпіонаті. На виїзді «Барселона» програла «Гетафе» 0:1. На 56-й хвилині нападник господарів Хайме Мата реалізував пенальті.
Після 4-х зіграних матчів «Барселона» набрала 7 очок. Каталонці посідають 9-е місце. А лідирує в Ла Лізі мадридський «Реал» - 10 очок після 5 матчів.
Фото: AS