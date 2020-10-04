Ла Ліга: «Барселона» не зуміла обіграти «Севілью»

Суперник «Динамо» в ЛЧ втратив перші очки в чемпіонаті.

В матчі 5-го туру чемпіонат Іспанії (Ла Ліги) «Барселона» вдома зіграла внічию з «Севільєю» 1:1, повідомляє Укрінформ.

Команди дуже швидко обмінялися голами. На 8-й хвилині Люк де Йонг вивів гостей вперед. А через дві хвилини Коутіньйо рахунок зрівняв. Голів більше не було, у підсумку, нічия 1:1.

Після 3-х зіграних матчів «Барселона» набрала 7 очок. Каталонці посідають 5-е місце. А лідирує в Ла Лізі мадридський «Реал» - 10 очок після 4 матчів.

Фото: AS