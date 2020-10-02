Ла Ліга: «Барселона» у меншості обіграла «Сельту»

Суперник «Динамо» в ЛЧ здобув другу перемогу в чемпіонаті.

В матчі 4-го туру чемпіонат Іспанії (Ла Ліги) «Барселона» на виїзді перемогла «Сельту» 3:0, повідомляє Укрінформ.

Каталонці відзначилися в першому таймі (Фаті), проте ще до перерви вони залишилися в меншості після вилучення Ленгле. Втім, команда Рональда Кумана зуміла забити ще двічі (Оласа-автогол, Роберто) і перемогла 3:0.

Для «Барселони» це друга перемога в двох зіграних турах. У наступному турі 4 жовтня каталонці зіграють з «Севільєю».

Як повідомляв Укрінформ, «Барселона» стала суперником київського «Динамо» на груповій стадії Ліги чемпіонів.

Фото: Marca