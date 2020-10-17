АПЛ: «Ман Сіті» обіграв «Арсенал»

Команда Хосепа Гвардіоли здобула другу перемогу в сезоні.

В центральному матчі 5-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» обіграв на своєму полі «Арсенал» 1:0, повідомляв Укрінформ.

Єдиний м’яч в поєдинку забили господарі – на 23-й хвилині відзначився Стерлінг. «Ман Сіті» довів справу до перемоги 1:0.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко не потрапив до заявки на матч через травму.

Після 4-х зіграних матчів «Ман Сіті» набрав 7 очки і посідає 10-е місце. В першій трійці АПЛ розташувалися: 1.«Евертон» - 13 (5), 2.«Ліверпуль» - 10 (5), 3.«Астон Вілла» - 9 (3).

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