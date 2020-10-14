ФК Ягуар НГУ – володар Кубку Героїв АТО-2020

В матчі за головний трофей команда з Калинівки обіграла ФК ДонОВК Маріуполь.

Сьогодні, 14 жовтня, на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського визначився володар Кубка Героїв АТО-2020. Головний трофей 6-го сезону чемпіонату України на Кубок Героїв АТО сезону 2020 року виборов ФК Ягуар НГУ м. Калинівка Вінницька область, повідомляє Укрінформ.

У фіналі ФК Ягуар НГУ м. Калинівка Вінницька область (переможець дивізіону Центр 2020) обіграв ФК ДонОВК Маріуполь (переможець дивізіону Схід 2020) – 4:2.

В матчі за 3-є місце ФК Волинь АТО Луцьк (переможець дивізіону Захід 2020) переміг ФК Рятувальник ДСНС Маріуполь (бронзові призери дивізіону Схід 2020) – 4:2.

Всеукраїнська футбольна Ліга учасників АТО – це не просто футбольні змагання, а наймасштабніша в Україні програма психологічної та фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій, яка проходить із 2015 року.

Учасники розповідають, що основна їхня мотивація – не перемога. Це вже стало своєрідною традицією, форматом згуртування ветеранів, залучення їх до футбольних змагань, промоцією цього виду спорту і здорового способу життя, вшануванням героїв АТО та вдосконалення військово-патріотичного виховання дітей та молоді.

Організатором та засновником цих змагань, як і чемпіонату України серед команд Ліги учасників АТО на Кубок Героїв АТО та змагань на Кубок Об’єднаних Сил, уже традиційно виступила Федерація футболу учасників АТО під егідою Всеукраїнського об’єднання учасників АТО «Українці-Разом!».

На фінальному етапі команди Всеукраїнської футбольної Ліги учасників АТО сезону 2020 року розподілені на шість груп по чотири команди в кожній. Команди, які зайняли перші та другі місця у своїх групах регіональних дивізіонів "ЗАХІД", "СХІД", "ПІВНІЧ", "ПІВДЕНЬ", "ЦЕНТР" та "КИЇВ" розмістилися в групах фінальної частини чемпіонату сіяними.