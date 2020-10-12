Визначилися фіналісти Кубку Героїв АТО-2020

В матчі за головний трофей зустрінуться команди з Маріуполя та Калинівки.

На НТБ «Динамо» (Київ) у Кончі-Заспі продовжують змагатися за Кубок Героїв АТО найкращі команди сектору безпеки ветеранів АТО/ООС, повідомляє Укрінформ.

12 жовтня визначились фіналісти 6-го сезону чемпіонату України на Кубок Героїв АТО сезону 2020 року. Результати півфіналів:

ФК Рятувальник ДСНС Маріуполь (бронзові призери дивізіону Схід 2020) - ФК ДонОВК Маріуполь (переможець дивізіону Схід 2020) - 0:1

ФК Волинь АТО Луцьк (переможець дивізіону Захід 2020) - ФК Ягуар НГУ м. Калинівка Вінницька область (переможець дивізіону Центр 2020) - 1:4.

Таким чином, 14 жовтня у фіналі 6-го сезону чемпіонату України на Кубок Героїв АТО сезону 2020 року зустрінуться ФК ДонОВК Маріуполь і ФК Ягуар НГУ м. Калинівка Вінницька область.

Всеукраїнська футбольна Ліга учасників АТО – це не просто футбольні змагання, а наймасштабніша в Україні програма психологічної та фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій, яка проходить із 2015 року.

Учасники розповідають, що основна їхня мотивація – не перемога. Це вже стало своєрідною традицією, форматом згуртування ветеранів, залучення їх до футбольних змагань, промоцією цього виду спорту і здорового способу життя, вшануванням героїв АТО та вдосконалення військово-патріотичного виховання дітей та молоді.

Організатором та засновником цих змагань, як і чемпіонату України серед команд Ліги учасників АТО на Кубок Героїв АТО та змагань на Кубок Об’єднаних Сил, уже традиційно виступила Федерація футболу учасників АТО під егідою Всеукраїнського об’єднання учасників АТО «Українці-Разом!».

На фінальному етапі команди Всеукраїнської футбольної Ліги учасників АТО сезону 2020 року розподілені на шість груп по чотири команди в кожній. Команди, які зайняли перші та другі місця у своїх групах регіональних дивізіонів "ЗАХІД", "СХІД", "ПІВНІЧ", "ПІВДЕНЬ", "ЦЕНТР" та "КИЇВ" розмістилися в групах фінальної частини чемпіонату сіяними.

Фінальний поєдинок за головний трофей чемпіонату відбудеться на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського до Дня Захисника України 14 жовтня.