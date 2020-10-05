Українки працюватимуть на матчі відбору чоловічого Євро-2021 з футболу

Українська суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль працюватиме на відбірковому матчі молодіжного чемпіонату Європи-2021 з футболу (гравці до 21 року) Литва - Греція.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), на лініях Монзуль асистуватимуть Олександра Ардашева та Марина Стрілецька, обов’язки резервного арбітра виконуватиме Анастасія Романюк, передає Укрінформ.

Поєдинок у литовському Маріямполі відбудеться 8 жовтня.

Зазначимо, що Катерина Монзуль стане другою жінкою-арбітром в історії УЄФА, яка судитиме матч такого рівня. Першою була француженка Стефані Фраппарт.

Нагадаємо, українська "молодіжка" під керівництвом Руслана Ротаня наступні поєдинки у відбірковій групі 8 проведе 9 та 13 жовтня проти Румунії вдома та Північної Ірландії на виїзді відповідно.

Турнірне становище: Данія - 19 очок (після 7-ми ігор), Румунія - 16 (7), Україна - 7 (6), Фінляндія - 7 (7), Північна Ірландія - 6 (7), Мальта - 1 (6).

Фото: УАФ.