Футбол: визначився час матчу "молодіжок" Північна Ірландія - Україна

5 жовтня футболісти молодіжної збірної України (U21) розпочнуть тренувальний збірр, під час якого зіграють два поєдинки відбіркового турніру Євро-2021 проти Румунії (9 жовтня) та Північної Ірландії (13 жовтня).

Як повідомляє пресслужба УАФ, стало відомо, що матч проти Північної Ірландії на стадіоні "Шоуграндс" міста Баллімена розпочнеться о 20.00 за київським часом (за місцевим - о 18.00), передає Укрінформ.

Зустріч з румунами стартує на київській "Оболонь-Арені" о 18.30,

Додамо, що у листопаді на підопічних Руслана Ротаня очікують ще два поєдинки: 13-го - на Мальті і 17-го - вдома з Північною Ірландією.

Виступи у відбірковому циклі чемпіонату Європи (U21) молодіжна збірна України завершить на стадіоні "Колос" у селі Ковалівка на Київщині - домашній арені однойменного клубу української Прем’єр-ліги. Арену було відкрито після капітальної реконструкції на початку вересня.

Турнірна таблиця кваліфікації Євро-2021 (U21) у групі 8:

Данія - 19 очок (після 7-ми ігор), Румунія - 16 (7), Україна - 7 (6), Фінляндія - 7 (7), Північна Ірландія - 6 (7), Мальта - 1 (6).

Фото: uaf.ua.