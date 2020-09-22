Ротань назвав склад української "молодіжки" на жовтневі матчі футбольного Євро-2021

До списку головного тренера молодіжної збірної України з футболу Руслана Ротаня увійшли 24 футболісти.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), 5 жовтня у молодіжної збірної України розпочнеться збір, під час якого "синьо-жовті" зіграють два поєдинки відбіркового турніру чемпіонату Європи-2021 (U21) - проти Румунії (9 жовтня у Києві) та Північної Ірландії (13 жовтня у Баллімені), передає Укрінформ.

Для підготовки до цих ігор наставник української команди Руслан Ротань запросив 24-х виконавців:

воротарі - Дмитро Різник ("Ворскла", Полтава), Руслан Нещерет ("Динамо", Київ), Анатолій Трубін ("Шахтар", Донецьк);

захисники - Олександр Сирота, Роман Вантух, Ілля Забарний (усі - "Динамо"), Віктор Корнієнко ("Шахтар"), Юхим Конопля ("Десна", Чернігів), Владислав Дубінчак ("Дніпро-1", Дніпро), Владислав Бабогло ("Олександрія");

півзахисники - Георгій Цітаішвілі, Богдан Лєднєв, Володимир Бражко (усі - "Динамо"), Сергій Булеца, Олександр Назаренко, Арсеній Батагов (усі - "Дніпро-1"), Георгій Судаков ("Шахтар"), Максим Луньов ("Зоря", Луганськ), Максим Чех, Олексій Кащук, Артем Бондаренко, Дмитро Топалов (усі - "Маріуполь");

нападники - Данило Сікан ("Маріуполь"), Ілля Шевцов ("Десна").

Турнірне становище: Данія - 19 очок (після 7-ми ігор), Румунія - 16 (7), Україна - 7 (6), Фінляндія - 7 (7), Північна Ірландія - 6 (7), Мальта - 1 (6).

У фінальну стадію молодіжної першості континенту вийдуть переможці дев'яти кваліфікаційних груп і п'ять кращих команд, що зайняли другі місця. Вирішальні матчі чемпіонату Європи-2021 (U21) пройдуть на футбольних аренах Угорщини та Словенії. Спочатку з 24 по 31 березня відбудуться матчі групового етапу, потім з 31 травня по 6 червня пройдуть зустрічі плей-офф.

Фото: facebook.com/ffukraine.