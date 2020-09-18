Футбол: молодіжна збірна України прийме Північну Ірландії у Ковалівці

Матч молодіжних футбольних збірних (U21) України та Північної Ірландії у кваліфікації Євро-2021 відбудеться на стадіоні “Колос” у селі Ковалівка на Київщині.

Відповідне рішення 18 вересня було погоджено УЄФА, повідомляє на сторінці у Facebook пресслужба УАФ.

"Минуло лише два тижні з часу відкриття цієї прекрасної і затишної арени. Вже 17 листопада на полі “Колоса” відбудеться поєдинок за участю команди Руслана Ротаня.

Головний тренер "молодіжки" одразу підтримав ідею проведення завершального для збірної поєдинку в поточній кваліфікації на цьому стадіоні, і нам вдалося оперативно опрацювати це питання в УЄФА та отримати позитивну відповідь", - зазначається у повідомленні.

Стадіон "Колос" у Ковалівці вміщує 5 тысяч глядачів.

Фото: facebook.com/uafukraine.