Тайсон попередив "Шахтар", що не подовжуватиме контракт - ЗМІ
Укрінформ
Бразильський футбольний хавбек донецького "Шахтаря" Тайсон не подовжуватиме контракт з українським клубом
Про це 32-річний гравець вже повідомив керівництву "Шахтаря", повідомляє бразильське видання Revista Colorada.
"Тайсон попередив керівництво донецького" Шахтаря ", що не подовжуватиме контракт. У футболіста є попередня домовленість захищати кольори бразильської команди "Інтернасьйонал" наступного сезону. Контракт Тайсона в Україні діє до середини 2021 року", - зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, інтерес до хавбека також виявляють деякі арабські та китайські клуби.
Фото: shakhtar.com.