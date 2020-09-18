Тайсон попередив "Шахтар", що не подовжуватиме контракт - ЗМІ

Бразильський футбольний хавбек донецького "Шахтаря" Тайсон не подовжуватиме контракт з українським клубом

Про це 32-річний гравець вже повідомив керівництву "Шахтаря", повідомляє бразильське видання Revista Colorada.

"Тайсон попередив керівництво донецького" Шахтаря ", що не подовжуватиме контракт. У футболіста є попередня домовленість захищати кольори бразильської команди "Інтернасьйонал" наступного сезону. Контракт Тайсона в Україні діє до середини 2021 року", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, інтерес до хавбека також виявляють деякі арабські та китайські клуби.

Фото: shakhtar.com.