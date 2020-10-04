АПЛ: «Ліверпуль» вщент програв «Астон Віллі»

Команда Юргена Клоппа вперше програла в сезоні.

В матчі 4-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ліверпуль» на чужому полі зазнав розгромної поразки від «Астон Вілли» 2:7, повідомляє Укрінформ.

Матч в Бірмінгемі розпочався сенсаційно. До 22-ї хвилини «Астон Вілла» вже двічі забила у ворота чемпіона. Двічі відзначився Воткінс. Салах один м’яч відіграв. Але Макгінн і Воткінс збільшили перевагу господарів до трьох м’ячів.

Після перерви «Астон Вілла» продовжила знущатися над захистом чемпіонів. У господарів забивали Барклі і Гріліш (двічі). За «Ліверпуль» знову забив Салах. 7:2 – неймовірна перемога «Астон Вілли».

У «Ліверпуля» 9 очок після 4-х турів. Чинний чемпіон посідає 4-е місце. А в першій трійці розташувалися: 1.«Евертон» - 12 (4), 2.«Астон Вілла» - 9 (3), 3.«Лестер» - 9 (4).

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