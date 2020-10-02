«Арсенал» переміг «Ліверпуль» в Кубку англійської ліги
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Укрінформ
Команда Мікеля Артети виграла серію пенальті.
«Арсенал» в серії пенальті переміг «Ліверпуль» (0:0, 5:4) і вийшов в чвертьфінал Кубка англійської ліги, повідомляє Укрінформ.
Більше моментів в основний час створив «Ліверпуль», однак забити не вдалося жодній з команд.
У серії пенальті точнішими були «Каноніри». Воротар лондонців Лено відбив удари Орігі і Вілсона.
Крім «Арсеналу», в чвертьфінал Кубка ліги також вийшли: «Тоттенгем», «Ньюкасл», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Евертон», «Брентфорд» і «Сток Сіті».
Фото: Getty Images