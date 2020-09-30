Визначилися всі учасники групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА

Стали відомі усі 32 футбольні клуби, які візьмуть участь у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21.

За підсумками заключних матчів раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів останні три вакансії заповнили австрійський "Зальцбург", який двічі переміг ізраїльський "Маккабі" з Тель-Авіва (2:1, 3:1), данський "Мітьюлланн", якому вдалося відправити у Лігу Європи чеську "Спарту" (0:0, 4:1), та російський "Краснодар" - за сумою двох матчів з грецьким ПАОКом (2:1, 2:1), повідомляє Укрінформ.

Україну представлятимуть донецький "Шахтар", який отримав пряму путівку до основної сітки розіграшу, та київське "Динамо" - після перемог у кваліфікації над голландським АЗ "Алкмааром" (2:0), та бельгійським "Гентом" (2:1, 3:0).

Учасники групового етапу Ліги чемпіонів: "Баварія" (Німеччина) - переможець Ліги чемпіонів, "Севілья" (Іспанія) - переможець Ліги Європи, "Реал" (Іспанія), "Ліверпуль" (Англія), "Ювентус" (Італія), "Парі Сен-Жермен" (Франція), "Зеніт" (Росія), "Порту" (Португалія), "Барселона" (Іспанія), "Атлетико" (Іспанія), "Манчестер Сіті" (Англія), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Шахтар" (Донецьк, Україна), "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина), "Челсі" (Англія), "Аякс" (Голландія), "Динамо" (Київ, Україна), "РБ "Лейпциг" (Німеччина), "Інтер" (Італія), "Олімпіакос" (Греція), "Лаціо" (Італія), "Аталанта" (Італія), "Локомотив" (Росія), "Марсель" (Франція), "Брюгге" (Бельгія), "Боруссія" (Менхенгладбах, Німеччина), "Істанбул Башакшехір" (Туреччина), "Ренн" (Франція), "Ференцварош" (Угорщина), "Зальцбург" (Австрія), "Мітьюлланн" (Данія), "Краснодар" (Росія)".

Жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 1 жовтня в штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні (Швейцарія). Фінал турніру пройде 29 травня 2021 року на Олімпійському стадіоні в Стамбулі (Туреччина).