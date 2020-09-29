Плей-офф УХЛ: «Кременчук» вчетверте обіграв «Білий Барс»

Команда з Кременчука вийшла у фінал плей-офф УХЛ.

В четвертому півфінальному матчі плей-офф УХЛ «Кременчук» обіграв на чужому майданчику «Білий Барс» (Біла Церква) 9:4 і виграв серію 4:0, повідомляє Укрінформ.

Гості знову впевнено обіграли команду з Білої Церкви. Шайби у гостей закидали: Созонов (двічі), Деніскін (тричі), Дубінін, Чемерилов, Ворона, Кисельов. У господарів відзначились Петрошенко, Мазур, Фурсенко, Лесніков.

«Кременчук» виграв серію 4:0 і став першим фіналістом.

Рахунок в іншому півфіналі плей-офф УХЛ «Донбас» - «Дніпро» (Херсон) - 2:1.

Фото: сайт УХЛ