"Гент" - "Динамо". Текстова трансляція

Онлайн-трансляція першого матчу раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА між футболістами бельгійського "Гента" та київського "Динамо".

"Гент" (Бельгія) - "Динамо" (Київ, Україна)

0:0

23 вересня 2020 року. Гент, "Геламко Арена". Початок о 22.00. Температура 18С.

Ласкаво просимо Бельгії на перший стиковий поєдинок заключної стадії кваліфікації - раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА, в якому місцевий "Гент" приймає київське "Динамо" .

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Стартові склади (за 1 годину до початку матчу):

"Гент" - .

Головний тренер - Вім де Деккер (Бельгія).

"Динамо" - .

Головний тренер - Мірча Луческу (Румунія).

Арбітр - Овідіу Хацеган (Румунія).

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У 2010 році "Гент" і "Динамо" зустрічалися у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. "Біло-сині" двічі обіграли суперників (3:0, 3:1).

Переможець нинішнього протистояння за сумою двох матчів отримає путівку в груповий турнір Ліги чемпіонів.

Поєдинок у відповідь пройде на НСК "Олімпійський" в Києві у вівторок, 29 вересня, і також розпочнеться о 22.00.

Фото: ФК "Динамо" (Київ).