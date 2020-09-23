"Гент" - "Динамо". Текстова трансляція
"Гент" (Бельгія) - "Динамо" (Київ, Україна)
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23 вересня 2020 року. Гент, "Геламко Арена". Початок о 22.00. Температура 18С.
Ласкаво просимо Бельгії на перший стиковий поєдинок заключної стадії кваліфікації - раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА, в якому місцевий "Гент" приймає київське "Динамо" .
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Стартові склади (за 1 годину до початку матчу):
"Гент" - .
Головний тренер - Вім де Деккер (Бельгія).
"Динамо" - .
Головний тренер - Мірча Луческу (Румунія).
Арбітр - Овідіу Хацеган (Румунія).
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У 2010 році "Гент" і "Динамо" зустрічалися у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. "Біло-сині" двічі обіграли суперників (3:0, 3:1).
Переможець нинішнього протистояння за сумою двох матчів отримає путівку в груповий турнір Ліги чемпіонів.
Поєдинок у відповідь пройде на НСК "Олімпійський" в Києві у вівторок, 29 вересня, і також розпочнеться о 22.00.
Фото: ФК "Динамо" (Київ).