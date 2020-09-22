Жіноча збірна України з футболу розгромила Грецію в матчі відбору на Євро-2022

Національна жіноча збірна України з футболу здобула впевнену перемогу над командою Греції в матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2022 року.

Зустріч, що пройшла в Києві на стадіоні "Оболонь-Арена", завершилася з рахунком 4: 0 на користь "синьо-жовтих", повідомляє Укрінформ.

Перемогу збірній України принесли дубль Ніколь Козлової, яка відзначилася на 58-й і 71-й хвилинах, і голи Дар'ї Кравець (88) і Дарини Апанащенко (90+5).

Наступними суперницями українок стануть представниці Ірландії. Матч відбудеться 23 вересня в Києві.

Турнірна таблиця відбіркової групи I: Німеччина - 18 очок (після 6-ти ігор), Ірландія - 13 (6), Україна - 6 (5), Греція - 4 (5), Чорногорія - 0 (6).

Фото: Укрінформ.