Жіноча збірна України обіграла Чорногорію у відборі Євро-2022

Це перша перемога наших футболісток у відбірковому турнірі.

Жіноча збірна України з футболу провела четвертий матч у відбірковому турнірі до Євро-2022 і перемогла на виїзді Чорногорію 3:1, повідомляє Укрінформ.

У команди Наталії Зінченко м’ячі забивали: Дарина Апанащенко, Надія Куніна і півзахисник господарів поля Сладжана Булатович відзначилася автоголом.

Це перша перемога України у відборі на чемпіонат Європи-2022. Раніше команда Зінченко двічі поступилася Німеччині (0:8 і 0:8), а також програла Ірландії (2:3).

Збірна України з трьома очками йде на четвертому місці групи I. 22 вересня українки вдома прийматимуть Грецію.

Фото: сайт УАФ