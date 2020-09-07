Визначився склад жіночої збірної України з футболу на найближчі матчі відбору Євро-2022

Головний тренер жіночої збірної України з футболу Наталія Зінченко оприлюднила список, до якого увійшли 22 футболістки, які готуватимуться до відбіркових матчів чемпіонату Європи-2022 проти Чорногорії (18 вересня на виїзді) та Греції (22 вересня вдома).

Як повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), збір національної команди розпочнеться в Києві 14 вересня, передає Укрінформ.

Склад жіночої збірної України:

воротарі - Ірина Саніна ("Житлобуд-1", Харків), Катерина Самсон, Дарина Бондарчук (обидві - "Житлобуд-2", Харків);

захисники - Натія Панцулая (ALG Spor, Туреччина), Дар’я Кравець ("Реймс", Франція), Ольга Басанська ("Житлобуд-1"), Ірина Подольська, Катерина Корсун, Анастасія Філенко (усі - "Житлобуд-2"), Любов Шматко ("Мінськ", Білорусь);

півзахисники - Ольга Овдійчук, Дар’я Апанащенко, Анна Петрик (усі - "Житлобуд-1"), Таміла Хімич ("Мінськ"), Ія Андрущак, Яна Малахова, Яна Калініна, Вероніка Андрухів (усі - "Житлобуд-2");

нападники - Надія Куніна, Ольга Бойченко (обидві - "Житлобуд-1"), Ніколь Козлова ("Вірджінія Тех", США), Роксолана Кравчук ("Житлобуд-2").

Турнірне становище у відбірковій групі I: Ірландія - 13 очок (після 5-ти ігор), Німеччина - 12 (4), Греція - 4 (4), Україна - 0 (3), Чорногорія - 0 (4).

Із 47-ми команд, що беруть участь у кваліфікації Євро-2022, до вирішальної стадії потраплять 15. До Англії як до господаря чемпіонату Європи приєднаються дев’ять переможців відбіркових груп та три кращі другі команди. Ще шість збірних, які стануть другими у своїх групах, розіграють у стикових матчах останні три путівки. Ці поєдинки відбудуться 5-13 квітня 2021 року.

Нагадаємо, що 23 квітня Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення про перенесення фінальної частини чемпіонату Європи серед національних жіночих збірних. Таким чином, європейська першість в Англії проходитиме в період із 6 по 31 липня 2022 року.

Фото: uaf.ua.