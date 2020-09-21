Результати тестів динамівців на COVID-19 перед матчем з "Гентом" негативні

Перед вильотом до Бельгії на перший поєдинок раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Гента" київські динамівці здали чергові планові тести на наявність коронавируса COVID-19.

Як повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ), тести всіх футболістів, тренерського штабу і адміністративного персоналу, задіяного в роботі першої команди "Динамо", показали негативний результат, передає Укрінформ.

Сьогодні в другій половині дня делегація "біло-синіх" вирушить в Бельгію на матч з "Гентом", який відбудеться в середу, 23 вересня, на "Геламко Арені". Початок - о 22.00 за київським часом.

Матч-відповідь пройде на НСК "Олімпійський" в Києві у вівторок, 29 вересня, і також розпочнеться о 22.00.