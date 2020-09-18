Костишин: "Колос" зробив все за планом і здобув історичну перемогу

Головний тренер ковалівського "Колоса" Руслан Костишин прокоментував перемогу над грецьким "Арісом" в матчі другого раунду кваліфікації футбольної Ліги Європи.

Як повідомляв Укрінформ, "Колос" обіграв "Аріс" у Салоніках з рахунком 2:1 у дебютному поєдинку в єврокубках.

"Я пишаюся і щасливий, тому що це була наша перша гра в єврокубках. І перемога прийшла. Для нас це історична гра, і перемога доставляє нам подвійну радість. Я не можу сказати, в чому був ключ до перемоги. Ми зробили все, як запланували. Нічого особливого, наш план вийшов таким, як ми і планували. "Аріс" - технічна команда, в якій багато хороших гравців. Але стан поля їм не допоміг. Вони не могли показати свої якості, а це виявилося вигідно для нас", - резюмував Костишин.

У третьому раунді кваліфікації Ліги Європи УЄФА "Колос" 24 вересня зіграє в гостях з хорватською командою "Рієка".

Фото: ФК "Колос".