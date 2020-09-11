МОЗ дозволило проводити міжнародні матчі з глядачами – УАФ

Збірна і клуби-учасники єврокубків зможуть грати домашні ігри з глядачами лише в тому випадку, якщо територіально місце проведення підпадатиме під «жовту» або «зелену» зони.

Українська асоціація футболу повідомила, що Міністерство охорони здоров'я України дозволило проводити на території країни міжнародні матчі з глядачами.

Збірна України і клуби-учасники єврокубків зможуть грати домашні ігри з глядачами лише в тому випадку, якщо територіально місце проведення буде підпадати під «жовту» або «зелену» зони карантинних обмежень.

У той же час має бути забезпечено дотримання вимог щодо перебування однієї людини на 5 метрів квадратних площі будівлі або території і фізичного дистанціювання між глядачами.

Матчі, які проводяться на території адміністративно-територіальних одиниць, де встановлено «помаранчевий» і «червоний» рівень епідемічної небезпеки, повинні проходити за участю не більше 220 чоловік і не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі будівлі або території, де проводиться захід.

Крім дозволу від МОЗ добро на проведення матчів з глядачами повинні дати і в УЄФА. Раніше президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що це може бути зроблено після проведення тестової гри з уболівальниками за Суперкубок Європи в Будапешті.