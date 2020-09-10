Феттель в наступному сезоні виступатиме за «Астон Мартін»

Німецький пілот залишає «Феррарі», так і не здобувши чемпіонський титул.

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель підписав контракт з «Рейсінг Пойнт». Німець стане пілотом команди, яка в новому сезоні змінить назву на «Астон Мартін», повідомляє сайт «Рейсінг Пойнт».

Феттель замінить в «Рейсінг Пойнт» Серхіо Переса, який залишає команду в кінці 2020 року.

33-річний німець ставав чемпіоном Формули-1 в 2010, 2011, 2012 і 2013 роках у складі «Ред Булл». З 2015 року Феттель виступає за «Феррарі».

На початку цього року керівництво «Феррарі» не стало продовжувати контракт з Феттелем. В новому сезоні його замінить Карлос Сайнс.

Як повідомляв Укрінформ, в нинішньому сезоні Формули-1 Феттель йде на 13-му місці (16 очок) після 8-и етапів.

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