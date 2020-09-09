Роналду забив більше ста м'ячів за збірну Португалії

Кріштіану Роналду став першим європейським футболістом, який забив вже більше ста м'ячів за національну збірну.

Як повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціації (УЄФА), позначки в сто голів Роналду сягнув 8 вересня 2020 року в матчі збірної Португалії в гостях у Швеції в рамках Ліги націй УЄФА, забивши в тому ж поєдинку свій 101-й м'яч за національну команду, передає Укрінформ.

Португалець є найкращим снайпером європейських збірних в історії, випереджаючи легендарного угорця Ференца Пушкаша на 17 голів.

Більше Роналду на рівні збірних забивав лише нападник збірної Ірану Алі Даеї - 109 м'ячів. Серед жінок позначки в 100 голів за збірну досягли відразу сім футболісток. Світом лідирує Крістін Сінклер з Канади (186), а в Європі - німкеня Біргіт Принц (128).

Фото: Getty Images.