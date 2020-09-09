Ліга націй УЄФА: Франція обіграла Хорватію, Бельгія розгромила Ісландію

У Лізі націй УЄФА-2020/21 відбулися заключні матчі другого туру групового етапу.

Чинні чемпіони Європи футболісти збірної Португалії завдяки дублю Кріштіану Роналду перемогли у Стокгольмі команду Швеції - 2:0, чемпіони світу французи в Сен-Дені здобули вольову перемогу над віцечемпіонам з Хорватії - 4:2, Данія і Англія у Копенгагені розійшлися миром - 0:0, а збірна Бельгії у Брюсселі розгромила команду Ісландії - 5:1, повідомляє Укрінформ.

Результати матчів вівторка:

Ліга А.

Група 2:

Данія - Англія - 0:0

Бельгія - Ісландія - ​​5:1.

Група 3:

Франція - Хорватія - 4:2

Швеція - Португалія - 0:2.

Ліга С.

Група 1:

Люксембург - Чорногорія - 0:1

Кіпр - Азербайджан - 0:1.

Група 2:

Вірменія - Естонія - 2:0

Грузія - Північна Македонія - 1:1.

Ліга D.

Група 2:

Сан-Марино - Ліхтенштейн - 0:2.

Поєдинки третього туру Ліги націй УЄФА пройдуть 10-11 жовтня. Збірна України зустрінеться на НСК "Олімпійський" у Києві з німцями. В іншому поєдинку групи 4 Ліги А іспанці на Альфредо Ді Стефано в Мадриді зіграють з командою Швейцарії.