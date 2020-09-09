Ліга націй УЄФА: Франція обіграла Хорватію, Бельгія розгромила Ісландію
Чинні чемпіони Європи футболісти збірної Португалії завдяки дублю Кріштіану Роналду перемогли у Стокгольмі команду Швеції - 2:0, чемпіони світу французи в Сен-Дені здобули вольову перемогу над віцечемпіонам з Хорватії - 4:2, Данія і Англія у Копенгагені розійшлися миром - 0:0, а збірна Бельгії у Брюсселі розгромила команду Ісландії - 5:1, повідомляє Укрінформ.
Результати матчів вівторка:
Ліга А.
Група 2:
Данія - Англія - 0:0
Бельгія - Ісландія - 5:1.
Група 3:
Франція - Хорватія - 4:2
Швеція - Португалія - 0:2.
Ліга С.
Група 1:
Люксембург - Чорногорія - 0:1
Кіпр - Азербайджан - 0:1.
Група 2:
Вірменія - Естонія - 2:0
Грузія - Північна Македонія - 1:1.
Ліга D.
Група 2:
Сан-Марино - Ліхтенштейн - 0:2.
Поєдинки третього туру Ліги націй УЄФА пройдуть 10-11 жовтня. Збірна України зустрінеться на НСК "Олімпійський" у Києві з німцями. В іншому поєдинку групи 4 Ліги А іспанці на Альфредо Ді Стефано в Мадриді зіграють з командою Швейцарії.