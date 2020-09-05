Сьогодні розпочинається чемпіонат України з футболу у Першій лізі

Сьогодні розпочинається чемпіонат України з футболу у Першій лізі

Укрінформ
На старт національної першості Першої ліги виходять 16 футбольних команд.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), за підсумками турніру три кращі команди отримають право перейти до Прем’єр-ліги (за наявності відповідного атестату). Команда, яка фінішує останньою у Прем’єр-лізі, перейде до Першої ліги, передає Укрінформ.

Колективи, які посядуть два останні місця в Першій лізі, наступного сезону виступатимуть у Другій лізі. Натомість по дві кращі команди з кожної із двох груп Другої ліги отримають путівки до Першої ліги.

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Розклад першого туру (5 вересня):

"Кристал" (Херсон) - "Миколаїв"

"Альянс" (Липова Долина) - "ВПК-Агро" (Шевченківка)

"Авангард" (Краматорськ) - "Чорноморець" (Одеса)

"Волинь" (Луцьк) - "Кремінь" (Кременчук)

"Металіст 1925" (Харків) - "Нива" (Тернопіль).

Матчі "Агробізнес" (Волочиськ) - "Полісся" (Житомир), "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) та "Оболонь" (Київ) - "Верес" (Рівне) перенесені через позитивні тести на коронавірус у гравців деяких команд.

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