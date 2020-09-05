Ліга націй УЄФА: результати другого ігрового дня
Центральні протистояння туру відбулися в групі 1 Ліги А - збірна Італії на арені Артеміо Франкі у Флоренції не змогла виграти у команди Боснії і Герцеговини - 1:1, а збірна Голландії взяла гору над командою Польщі - 1:0, повідомляє Укрінформ.
Результати поєдинків другого ігрового дня Ліги націй.
Ліга А
група 1:
Італія - Боснія і Герцеговина - 1:1
Голландія - Польща - 1:0.
Ліга В
група 1:
Румунія - Північна Ірландія - 1:1
Норвегія - Австрія - 1:2.
група 2:
Шотландія - Ізраїль - 1:1
Словаччина - Чехія - 1:3.
Ліга С
група 4:
Литва - Казахстан - 0:2
Білорусь - Албанія - 0:2.
На третій ігровий день суботу, 5 вересня, заплановано поєдинки Ісландія - Англія, Данія - Бельгія, Швеція - Франція, Португалія - Хорватія, Північна Македонія - Вірменія, Азербайджан - Люксембург, Кіпр - Чорногорія, Естонія - Грузія, Гібралтар - Сан-Марино.
Нагадаємо, збірні України, Швейцарії, Німеччини та Іспанії виступають в групі 4 елітної ліги А. У стартовому матчі Ліги націй українці напередодні у Львові здобули перемогу над швейцарцями - 2:1, а німці в Штутгарті не змогли втримати перевагу над іспанцями - 1:1.
Збірна України свій наступний матч Ліги націй УЄФА проведе на виїзді в неділю, 6 вересня, проти команди Іспанії.
Фото: REUTERS/Alberto Lingria.