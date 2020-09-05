Ліга націй УЄФА: результати другого ігрового дня

У футбольній Європі набирає хід другий розіграш національних збірних - Ліга націй УЄФА. У другий ігровий день було зіграно вісім матчів.

Центральні протистояння туру відбулися в групі 1 Ліги А - збірна Італії на арені Артеміо Франкі у Флоренції не змогла виграти у команди Боснії і Герцеговини - 1:1, а збірна Голландії взяла гору над командою Польщі - 1:0, повідомляє Укрінформ.

Результати поєдинків другого ігрового дня Ліги націй.

Ліга А

група 1:

Італія - ​​Боснія і Герцеговина - 1:1

Голландія - Польща - 1:0.

Ліга В

група 1:

Румунія - Північна Ірландія - 1:1

Норвегія - Австрія - 1:2.

група 2:

Шотландія - Ізраїль - 1:1

Словаччина - Чехія - 1:3.

Ліга С

група 4:

Литва - Казахстан - 0:2

Білорусь - Албанія - 0:2.

На третій ігровий день суботу, 5 вересня, заплановано поєдинки Ісландія - Англія, Данія - Бельгія, Швеція - Франція, Португалія - ​​Хорватія, Північна Македонія - Вірменія, Азербайджан - Люксембург, Кіпр - Чорногорія, Естонія - Грузія, Гібралтар - Сан-Марино.

Нагадаємо, збірні України, Швейцарії, Німеччини та Іспанії виступають в групі 4 елітної ліги А. У стартовому матчі Ліги націй українці напередодні у Львові здобули перемогу над швейцарцями - 2:1, а німці в Штутгарті не змогли втримати перевагу над іспанцями - 1:1.

Збірна України свій наступний матч Ліги націй УЄФА проведе на виїзді в неділю, 6 вересня, проти команди Іспанії.

Фото: REUTERS/Alberto Lingria.