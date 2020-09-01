Сьогодні «Колос» і «Десна» дізнаються суперників у 3-у раунді кваліфікації ЛЄ

Жеребкування сьогодні, початок – о 14:00.

Своїх потенційних суперників в 3-у раунді кваліфікації Ліги Європи дізналися українські команди «Колос» і «Десна», повідомляє Укрінформ.

«Колосу» для потрапляння в 3-й раунд кваліфікації потрібно пройти грецький «Аріс». На цій стадії клуб з Ковалівки опинився серед несіяних в 3-й групі Основного шляху. Потенційні суперники – переможець пари «Теута» (Албанія) - «Гранада» (Іспанія), «Рієка» (Хорватія) або переможець пари «Серветт» (Швейцарія) - «Реймс» (Франція).

«Десна» стартує в турнірі з третього раунду і потрапила до 2-ї групи в якості несіяної команди по Основному шляху. Потенційні суперники – переможці пар «Вентспілс» (Латвія) – «Русенборг» (Норвегія), «Кукесі» (Албанія) - «Вольфсбург» (Німеччина), «Сфинтул Георге» (Молдова) - «Партизан» (Сербія).

На цій стадії переможець визначається в одному матчі. Господар поля визначиться при жеребкуванні. Зустрічі пройдуть без глядачів 24 вересня. У разі необхідності передбачено додатковий час і серія пенальті. Переможці виходять в раунд плей-офф кваліфікації ЛЄ.

Жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи відбудеться сьогодні, 1 вересня, в Ньоні. Початок – о 14:00.

Фото: сайт ФК "Колос"