Ломаченко вилетів до США для подальшої підготовки до бою з Лопесом

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC Franchise), Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) українець Василь Ломаченко вилетів до США для подальшої підготовки до об'єднавчого бою проти володаря поясу міжнародної боксерської федерації (IBF) американця Теофімо Лопеса (15-0, 13 КО).

Як повідомив Instagram-канал LOMUS, українець вирушив на батьківщину суперника з аеропорту в Одесі, передає Укрінформ. Поєдинок Ломаченка проти Лопеса має відбутися 17 жовтня у Лас-Вегасі. Читайте також: Світоліна, Ребров і Анатолій Ломаченко нагороджені орденами «За заслуги» Нагадаємо, Ломаченко провів провів 15 боїв на професійному рингу, в яких здобув 14 перемог (10 нокаутом). В активі Лопеса 15 перемог в 15-ти поєдинках (13 нокаутом). Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy.