Гол Роналду у ворота «Ліона» - кращий гол сезону в ЛЧ

Друге місце отримав м'яч хавбека «РБ Лейпциг» Марселя Забітцера.

УЄФА назвав найкращі голи Ліги чемпіонів сезону-2019/20. Перше місце посів удар форварда «Ювентуса» Кріштіану Роналду в матчі з «Ліоном» (2:1) в 1/8 фіналу турніру, повідомляє сайт УЄФА.

Друге місце отримав м'яч хавбека «РБ Лейпциг» Марселя Забітцера «Зеніту» (2:1) на груповій стадії.

Третє місце зайняв гол Хуана Куадрадо («Ювентус») «Атлетіко» (2:2), четверте - м'яч Луїса Суареса («Барселона») «Інтеру» (2:1), п'яте - удар Сержа Гнабрі («Баварія») в ворота «Ліона» (3:0).

Читайте також: Роналду вже забив в Лізі чемпіонів 130 голів

У минулому сезоні Кріштіану Роналду зіграв у складі «Ювентуса» 42 матчі, відзначившись 31 голом. В ЛЧ 35-річний португалець забив чотири голи в восьми поєдинках.

Як повідомляв Укрінформ, «Ювентус» вилетів в 1/8 фіналу ЛЧ, поступившись за сумою двох матчів «Ліону». В новому сезоні «Ювентусом» керуватиме новий головний тренер Андреа Пірло.