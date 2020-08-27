Гравці відреагували на інцидент з поліцією і афроамериканцем Джейкобом Блейком у Вісконсині.

Сезон в НБА можуть завершити достроково. Баскетболісти команд асоціації обговорюють варіант з бойкотом усіх матчів плей-офф, що залишилися, повідомляють світові ЗМІ.

Напередодні через відмову гравців скасували три матчі першого раунду плей-офф: «Мілуокі Бакс» - «Орландо Меджік», «Х'юстон Рокетс» - «Оклахома-Сіті Тандер» і «Лос-Анджелес Лейкерс» - «Портленд Трейл Блейзерс».

Відомо, що гравці НБА вже провели в Орландо збори і будуть вимагати чіткого плану дій від власників клубів. Гравці хочуть побачити «щось значуще» з боку власників на тлі активізації руху за соціальну справедливість після інциденту з поліцією і афроамериканцем Джейкобом Блейком у Вісконсині.

Рада керуючих НБА екстрено збереться в четвер, 27 серпня.

Акція команд НБА викликана протестом проти розстрілу афроамериканця Джейкоба Блейка в Кеноші, штат Вісконсин. Днями 29-річний Блейк отримав сім вогнепальних поранень від поліцейського, зараз він перебуває в лікарні.

Фото: USA Today Sports