Ястремська програла Осаці і вибула з турніру в Нью-Йорку

Українка взяла лише чотири гейми.

Українська тенісистка Даяна Ястремська в 1/8 фіналу турніру Western & Southern Open в Нью-Йорку програла японці Наомі Осаці – 3:6, 1:6, повідомляє Укрінформ.

Ястремська (25-я в рейтингу WTA) без шансів програла 10-й ракетці світу, взявши за два сети лише чотири гейми.

В двох попередніх матчах в Нью-Йорку українка грала з травмою і це позначилось на її готовності до поєдинку з Осакою.

Як повідомляв Укрінформ, у першому раунді турніру Western & Southern Open, який в цьому році через пандемію перенесений з Цинцинатті в Нью-Йорк, Ястремська перемогла американку Вінус Вільямс.