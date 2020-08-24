У Парижі після фіналу Ліги чемпіонів фанати палили авто та громили магазини

У Парижі після фіналу Ліги чемпіонів фанати палили авто та громили магазини

Укрінформ
У Парижі 148 футбольних фанатів заарештували в ході заворушень після програшу ПСЖ у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NDTV Sports.

Незадоволені результатами фіналу вболівальники «Парі Сен-Жермен» стали підпалювати автомобілі, вибивати вікна та громити магазини.

Читайте також: Ультрас «Динамо» прорвалися на матч киян з «Олімпіком» і влаштували акцію проти Луческу

В результаті зіткнень за ніч було затримано 148 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, у фіналі Ліги чемпіонів «Баварія» (Мюнхен) обіграла «Парі Сен-Жермен» 1: 0 і стала переможцем турніру.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-