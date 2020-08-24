«Баварія» встановила рекорд Ліги чемпіонів, вигравши 11 матчів поспіль

У сезоні-2019/20 «Баварія» також виграла чемпіонат Німеччини (Бундеслігу) і Кубок Німеччини.

«Баварія» встановила рекордне досягнення в Лізі чемпіонів. Німецький клуб став першим в історії турніру, який виграв всі матчі протягом одного сезону, повідомляє Укрінформ.

На груповому етапі команда Ганса-Дітера Фліка виграла шість матчів із загальною різницею голів 24:5. У плей-офф «Баварія» двічі впоралася з «Челсі» (3:0, 4:1), а також розгромила «Барселону» (8:2) і «Ліон» (3:0). У фіналі «Баварія» перемогла «ПСЖ» 1:0.

24 вересня «Баварія» зустрінеться з «Севільєю» в матчі за Суперкубок УЄФА.

Як повідомляв Укрінформ, у фіналі Ліги чемпіонів «Баварія» (Мюнхен) обіграла «Парі Сен-Жермен» 1:0 і стала переможцем турніру.

Фото: Getty Images