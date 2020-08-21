Фінал Ліги чемпіонів: прогноз на матч від Олександра Шовковського

Прогноз на матч ПСЖ - «Баварія»: «Баварія» переможе. Коефіцієнт 2

У фіналі зустрінуться дійсно найсильніші на сьогодні клуби Європи з дуже потужними складами і тренерськими ідеями. «Баварія» схожа на еталон футбольної команди, без недоліків і без стелі можливостей. «Парі Сен-Жермен» спробує спустити мюнхенців з небес. У парижан достатньо ресурсів для сенсації. Як все буде відбуватися у фіналі аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Вдома ПСЖ виграв все – достроково став чемпіоном (12 очок перевага над «Марселем»), взяв Кубок Франції, Кубок французької ліги і Суперкубок Франції. Залишилось усе це закріпити титулом найсильнішого клубу Європи.

В ЛЧ цього сезону ПСЖ виграв 8 з 10 матчів. 7 поєдинків парижани виграли, не пропустивши. В півфіналі ПСЖ розгромив «РБ Лейпциг» (3:0) і повторив рекорд «Реала», забивши в 34 матчах ЛЧ поспіль. Парижани вперше в історії клубу вийшли у фінал ЛЧ . А Франція вперше за 16 років представлена у фіналі турніру.

Як і ПСЖ мюнхенський клуб не мав рівних на внутрішній арені. «Баварія» впевнено виграла чемпіонат і Кубок Німеччини. Переможна серія «Баварії» в усіх турнірах триває 20 матчів, серія без поразок – 29 поєдинків. Середня результативність команди Ганса-Дітера Фліка – 3,3 м’ячі за гру.

В ЛЧ «Баварія» цього сезону виграла усі 10 матчів. Баварці вже забили 42 м’ячі – 2-й результат в історії турніру. Причому, в останніх трьох матчах ЛЧ «Баварія» забила 15 м’ячів. Обігравши в півфіналі «Ліон» (3:0), мюнхенці в 11-й раз в історії вийшли у фінал головного єврокубкового турніру. В 5 фіналах «Баварія» перемагала (востаннє в 2013 році).

На офіційному рівні клуби зіграли 8 матчів: 5 перемог у ПСЖ, 3 перемоги у «Баварії», жодної нічиї. Усі поєдинки відбулися в рамках ЛЧ. Останні побачення суперників припали на груповий турнір ЛЧ в сезоні-2017/18. Тоді суперники обмінялися перемогами. В Парижі виграв ПСЖ 3:0 (Дані Алвес, Кавані, Неймар), а в Мюнхені «Баварія» взяла реванш 3:1 (Левандовскі, Толіссо-2 – Мбаппе).

ПСЖ - «Баварія». Прогноз

У фіналі буде багато пресингу і багато чорнової «арбайтен». Шанс ПСЖ у швидкості та геніальних рішеннях Мбаппе і Неймара. Втім, вирішальною стане перевага «Баварії» у командному класі і в ментальності переможців. Мюнхенці повинні забити в обох таймах.

Також варто розглянути такі варіанти для ставки:

«Баварія» заб’є більше 1.5 голів – 1.5

Команди заб’ють більше 3.5 голів – 1.9

«Баварія» переможе (П2) – 2

«Баварія» заб’є в обох таймах – 2.3

Перемога «Баварії» в один м’яч – 4.2

«Баварія» виграє обидва тайми – 5.2