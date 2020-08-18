Ліга чемпіонів: «ПСЖ» обіграв «РБ Лейпциг» і вийшов у фінал

В матчі за трофей парижани зустрінуться з переможцем пари «Баварія» - «Ліон».

В півфіналі Ліги чемпіонів «Парі Сен-Жермен» обіграв «РБ Лейпциг» 3:0 і став першим фіналістом турніру, повідомляє Укрінформ.

В Лісабоні зіграли перший півфінал Ліги чемпіонів, в якому зустрілися французький «ПСЖ» і німецький «РБ Лейпциг». Паризький клуб впевнено виграв перший тайм. Два м’ячі забили Маркіньйос і Ді Марія.

Після перерви «ПСЖ» продовжив забивати. Гол на рахунку Берната. 3:0 – перемога парижан.

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«ПСЖ» став першим фіналістом ЛЧ. Для паризького клубу – це перший вихід у фінал ЛЧ в історії. У вирішальному матчі парижани зіграють з переможцем пари «Баварія» - «Ліон» (19 серпня).

Фінал ЛЧ зіграють 23 серпня у Лісабоні.

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