«Динамо» погасило 10 млн гривень боргів перед НСК «Олімпійський»

Досі невідомо чи гратиме «Шахтар» на «Олімпійському» наступного сезону.

«Динамо» погасило борги перед НСК «Олімпійський» з оренди в розмірі 10 мільйонів гривень, повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Київський клуб планує використовувати стадіон для домашніх матчів в наступному сезоні.

Президент «Динамо» Ігор Суркіс провів зустріч з генеральним директором «Шахтаря» Сергієм Палкіним стосовно планів «гірників» зробити НСК «Олімпійський» домашнім стадіоном, проте вона не принесла результатів.

Раніше Палкін заявив, що «Шахтар» хоче укласти довгостроковий контракт на використання «Олімпійського». Остаточне рішення, чи зможе «Шахтар» виступати на стадіоні, буде приймати Міністерство культури, молоді і спорту.

У минулому сезоні «Динамо» проводило домашні матчі на «Олімпійському», а «Шахтар» на ОСК «Металіст» у Харкові. Після відновлення чемпіонату в кінці травня гірники провели всі домашні зустрічі в УПЛ на НСК «Олімпійський».