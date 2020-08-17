Футбол: відбір дівочого Євро-2021 пройде у лютому

УЄФА знову змінив терміни проведення кваліфікаційного раунду першості Європи 2021 року серед дівочих футбольних збірних WU17 (вік гравців - до 17-ти років).

Змагання пройдуть у лютому 2021 року, повідомляє пресслужба УАФ.

За результатами жеребкування українки потрапили до групи 7, де зустрінуться з дівчатами із Франції, Ісландії та Естонії. Турнір має відбутися в Естонії.

За підсумками кваліфікаційного раунду переможці груп та дві найкращі команди серед тих, що посядуть другі місця (за результатами матчів із першою та третьою збірними свого квартету), проведуть у березні стикові поєдинки.

Збірна Фарерських островів, яка є господарем Євро-2021 (WU17), автоматично отримала перепустку до фінальної частини. На форумі, що відбудеться з 2-го по 14 травня, до неї приєднаються сім переможців плей-офф.

Як повідомлялося, УЄФА через пандемію коронавірусу скасував елітний раунд, де мала виступити дівоча збірна України WU17, та фінальний турнір першості Європи.

Фото: uefa.com.