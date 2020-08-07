Троє футболістів "Шахтаря" увійшли до команди тижня Ліги Європи
Укрінформ
Союз європейських футбольних асоціацій назвав команду тижня за підсумками матчів 1/8 фіналу Ліги Європи.
До неї увійшли троє гравців донецького "Шахтаря" - форвард Жуніор Мораес, а також захисники Микола Матвієнко та Додо, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Команда тижня Ліги Європи УЄФА:
воротар - Руй Патрісіу ( "Вулвергемптон", Англія);
захисники - Додо ("Шахтар", Україна), Едмонд Тапсоба ("Баєр", Німеччина), Микола Матвієнко ("Шахтар", Україна), Серхіо Регілон ("Севілья", Іспанія);
півзахисники - Хесус Навас ("Севілья", Іспанія), Хуан Мата ("Манчестер Юнайтед", Англія), Евер Банега ("Севілья", Іспанія), Расмус Фальк ( "Копенгаген", Данія);
нападники - Жуніор Мораес ("Шахтар", Україна), Йонас Вінд ("Копенгаген", Данія).