Троє футболістів

Троє футболістів "Шахтаря" увійшли до команди тижня Ліги Європи

Укрінформ
Союз європейських футбольних асоціацій назвав команду тижня за підсумками матчів 1/8 фіналу Ліги Європи.

До неї увійшли троє гравців донецького "Шахтаря" - форвард Жуніор Мораес, а також захисники Микола Матвієнко та Додо, повідомляє офіційний сайт УЄФА. 

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Команда тижня Ліги Європи УЄФА:

воротар - Руй Патрісіу ( "Вулвергемптон", Англія);

захисники - Додо ("Шахтар", Україна), Едмонд Тапсоба ("Баєр", Німеччина), Микола Матвієнко ("Шахтар", Україна), Серхіо Регілон ("Севілья", Іспанія);

півзахисники - Хесус Навас ("Севілья", Іспанія), Хуан Мата ("Манчестер Юнайтед", Англія), Евер Банега ("Севілья", Іспанія), Расмус Фальк ( "Копенгаген", Данія);

нападники - Жуніор Мораес ("Шахтар", Україна), Йонас Вінд ("Копенгаген", Данія).

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