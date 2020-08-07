Жуніор Мораес - претендент на звання футболіста тижня Ліги Європи

УЄФА проводить голосування за визначення кращого футболіста матчів у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи.

На це звання претендують чотири футболісти, в тому числі й форвард донецького "Шахтаря" та збірної України Жуніор Мораес, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Жуніор Мораес чотири рази пробив у площину воріт і забив два м'ячі у грі "Шахтаря" з німецьким "Вольфсбургом" (3:0)", - зазначається у повідомленні.

Окрім форварда "Шахтаря", кращим гравцем тижня можуть стати воротар англійського "Вулвергемптона" Руй Патрісіу, захисник іспанської "Севільї" Серхіо Регілон та форвард данського "Копенгагена" Йонас Вінд.

Фото: shakhtar.info.