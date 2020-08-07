Жуніор Мораес - претендент на звання футболіста тижня Ліги Європи
Укрінформ
УЄФА проводить голосування за визначення кращого футболіста матчів у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи.
На це звання претендують чотири футболісти, в тому числі й форвард донецького "Шахтаря" та збірної України Жуніор Мораес, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
"Жуніор Мораес чотири рази пробив у площину воріт і забив два м'ячі у грі "Шахтаря" з німецьким "Вольфсбургом" (3:0)", - зазначається у повідомленні.
Окрім форварда "Шахтаря", кращим гравцем тижня можуть стати воротар англійського "Вулвергемптона" Руй Патрісіу, захисник іспанської "Севільї" Серхіо Регілон та форвард данського "Копенгагена" Йонас Вінд.
Фото: shakhtar.info.