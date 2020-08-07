Чемпіонський бій Постол – Рамірес офіційно підтвердили

Поєдинок відбудеться 29 серпня в Лас-Вегасі.

Промоутерська компанія Top Rank офіційно оголосила, що українець Віктор Постол 29 серпня проведе бій проти чемпіона світу в першій напівсередній вазі за версіями WBC і WBO Хосе Карлоса Раміреса. Чемпіонський поєдинок відбудеться в Лас-Вегасі.

Бій Постола і Раміреса двічі переносився через пандемію коронавірусу. Спочатку поєдинок планували провести 1 лютого в Китаї, пізніше - 9 травня в каліфорнійському Фресно.

Постол був володарем пояса WBC в першій напівсередній вазі в період 2015-16 років. У поєдинку за вакантний титул в жовтні 2015 року він переміг аргентинця Лукаса Мартіна Матісса, але в наступному бою в липні поступився американцю Терренсу Кроуфорду.

Як повідомляв Укрінформ, в останньому бою в кінці квітня минулого року Віктор одноголосним рішенням суддів переміг Мохамеда Мімуна. Після перемоги над французом Постол став офіційним претендентом на титул WBC в напівсередній вазі.