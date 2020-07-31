Рамірес і Постол пройшли обов'язкове зважування за 30 днів до бою

Американський чемпіон світу з боксу за версіями WBC/WBO Хосе Карлос Рамірес та українець Віктор Постол пройшли обов'язкове зважування WBC за 30 днів до бою.

Згідно із регламентом Всесвітньої боксерської ради, вага бійців за місяць до поєдинку не має перевищувати 10 відсотків від бойового ліміту (63,5 кг) і складати максимум 69,85 кілограма. Нинішній вага Раміреса 69,4 кг, Постола - 66,6 кг, повідомляє Boxing Scene.

Бій Рамірес - Постол має пройти 29 серпня на арені The Bubble у Лас-Вегасі (США)

Відзначимо, що поєдинок спочатку призначили на 1 лютого у Китаї. Через пандемію коронавірусу його перенесли на 9 травня до США, але бій знову не відбувся.

Нагадаємо, Рамірес на профі-рингу виграв усі свої 25 боїв (17 - нокаутом). У Постола 31 перемога (12 - нокаутом) та 2 поразки.

Фото: boxingscene.com.