Левченко претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи у липні

Левченко претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи у липні

Укрінформ
Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко номінована на звання кращої легкоатлетки Європи у липні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України. 

Голосування на своїх сторінках у соцмережах проводить Європейська легка атлетика. Проголосувати можна до 10 серпня у Facebook, Instagram або Twitter.

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Як повідомлялося, у липні Левченко виграла командний чемпіонат Києва, стрибнувши на 2 метри. 

Фото: European Athletics via Getty Images.

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