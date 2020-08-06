Левченко претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи у липні

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко номінована на звання кращої легкоатлетки Європи у липні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України.

Голосування на своїх сторінках у соцмережах проводить Європейська легка атлетика. Проголосувати можна до 10 серпня у Facebook, Instagram або Twitter.

Як повідомлялося, у липні Левченко виграла командний чемпіонат Києва, стрибнувши на 2 метри.

Фото: European Athletics via Getty Images.