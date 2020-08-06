Левченко претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи у липні
Укрінформ
Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко номінована на звання кращої легкоатлетки Європи у липні.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України.
Голосування на своїх сторінках у соцмережах проводить Європейська легка атлетика. Проголосувати можна до 10 серпня у Facebook, Instagram або Twitter.
Як повідомлялося, у липні Левченко виграла командний чемпіонат Києва, стрибнувши на 2 метри.
Фото: European Athletics via Getty Images.