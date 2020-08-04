Ледньов, Булеца, Супряга і Родрігес зіграли за «Динамо» у двосторонці

Через травми наразі не тренуються Вербич, Попов і Бурда.

Триває підготовка «Динамо» до нового сезону. Команда зіграла двосторонку, зігравши матч з трьох таймів по 30 хвилин, повідомляє офіційний сайт клубу.

У двобої зійшлися команди в червоних і зелених манишках, перемогу здобули «зелені» - 4:2 (Дуелунд, Русин, Булеца, Шапаренко - Буяльський, Шепелєв).

У двосторонці зіграли півзахисники Богдан Ледньов і Сергій Булеца, а також нападники Владислав Супряга і Жерсон Родрігес. Усі вони повернулися з оренди. Ледньов з Родрігесом встигли зіграти за обидві команди.

Не брали участі в заняттях форвард Беньямін Вербич, а також захисники Денис Попов і Микита Бурда. Словенець лише недавно повернувся в Україну після операції на пахових кільцях, у Попова і Бурди діагностовано м'язові травми.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» готується до нового сезону під керівництвом Мірчі Луческу, який очолив киян в кінці червня. 75-річний румун змінив Олексія Михайличенка, який в минулому сезоні посів з «Динамо» друге місце в чемпіонаті і виграв Кубок України.

Фото: сайт ФК "Динамо"