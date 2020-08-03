П'ятов - кращий воротар УПЛ сезону-2019/2020 за оцінками InStat

П'ятов - кращий воротар УПЛ сезону-2019/2020 за оцінками InStat

Укрінформ
Воротар донецького "Шахтаря" та національної збірної України Андрій П'ятов став найкориснішим воротарем минулого чемпіонату УПЛ за оцінками компанії спортивної аналітики InStat.

Кращим голкіпером InStat назвала П'ятова другий сезон поспіль, повідомляє Zbirna.com

Трійка найкорисніших воротарів України (InStat):

Читайте також: ФК "Андерлехт" оголосив про підписання українця Богдана Михайличенка

1. Андрій П'ятов ("Шахтар", Донецьк) - 266 очок

2. Георгій Бущан ("Динамо", Київ) - 259

3. Микита Шевченко ("Зоря", Луганськ) - 251.

Фото: shakhtar.com.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-