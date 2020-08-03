П'ятов - кращий воротар УПЛ сезону-2019/2020 за оцінками InStat
Укрінформ
Воротар донецького "Шахтаря" та національної збірної України Андрій П'ятов став найкориснішим воротарем минулого чемпіонату УПЛ за оцінками компанії спортивної аналітики InStat.
Кращим голкіпером InStat назвала П'ятова другий сезон поспіль, повідомляє Zbirna.com.
Трійка найкорисніших воротарів України (InStat):
1. Андрій П'ятов ("Шахтар", Донецьк) - 266 очок
2. Георгій Бущан ("Динамо", Київ) - 259
3. Микита Шевченко ("Зоря", Луганськ) - 251.
Фото: shakhtar.com.