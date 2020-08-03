ФК "Андерлехт" оголосив про підписання українця Богдана Михайличенка

Український футбольний захисник Богдан Михайличенко офіційно став став гравцем бельгійського "Андерлехта".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт бельгійської команди.

Михайличенко підписав з "Андерлехтом" угоду до літа 2024 року.

"Для мене велика честь грати за такої великої клуб, як" Андерлехт ". Філософія гри команди відповідає моїм потребам. Я зроблю все, щоб заробити своє місце в основному складі й допомогти клубу досягти своїх цілей", - сказав футболіст.

23-річний Михайличенко є вихованцем київського "Динамо". Виступав також в командах "Сталь" (Кам'янське) та "Зоря" (Луганськ).

Фото: dynamo.kiev.ua.