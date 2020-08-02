Вербич повернеться до тренувань "Динамо" за місяць

Лікар першої команди футбольного клубу "Динамо" (Київ) Андрій Шморгун розповів про хірургічну операцію та строки відновлення одного з лідерів "біло-синіх" словенського півзахисника Беньяміна Вербича.

"Беньяміну прооперували пахові кільця, зробили операцію по видаленню сітки - це так звана грижа спортсмена. Оперативне втручання пройшло успішно, він повернувся до Києва та проходить реабілітацію. Десь за кілька тижнів Вербич зможе приступити до бігової роботи та займатися з м’ячем, а до повноцінного тренувального процесу зможе повернутися орієнтовно за місяць", - цитує Шморгуна офіційний сайт ФК "Динамо".

Додамо, що минулого сезону Беньямін Вербич провів за киян в усіх турнірах 37 матчів, в яких забив 14 м'ячів.

Фото: dynamo.kiev.ua.